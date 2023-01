Sodnik zavrgel tožbo o spolnih zlorabah zoper Marilyna Mansona

"Želimo ji vse dobro in še naprej si bomo prizadevali zagotoviti, da bodo tisti, ki so poskušali zlorabiti naš pravni sistem, plačali visoko ceno," je v izjavi za revijo People dejal Mansonov odvetnik Howard King .

"Nikoli nisem zlorabil, napadel, posilil, grozil ali trgoval z nobeno od teh žensk, kot to trdijo," je dejal, sodeč po sodnih dokumentih, ki jih je pridobila revija People. "Njihove obtožbe zoper mene o zlorabah, napadih, posilstvih, grožnjah in podobnem so nedvoumno napačne," je še dodal zvezdnik.

Smithlinova je Mansona leta 2021 javno obtožila spolnih in drugih zlorab, v tožbi pa je navedla, da jo je pevec posilil, spolno zlorabil, jo porezal in bičal, na eno izmed nog pa naj bi ji celo z nožem izrezal svoje začetnice. "Pomembno mi je bilo, da sem o tem spregovorila, saj vse do današnjega dne živim v strahu. Iščem pravico, da bi se lahko pomaknila naprej v svojem življenju in se pozdravila grozne zlorabe, ki sem jo doživela. Želim si, da bi Braian Warner odgovarjal za svoja dejanja," je povedala. Manson je vse obtožbe zavračal.

Pevca je spolnega napada obtožilo najmanj 15 drugih žensk, vključno z zvezdnico serije Westworld Evan Rachel Wood in igralko serije Igra prestolov Esmé Bianco. Tudi te obtožbe je zanikal.