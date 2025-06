Sodnik zavrnil Baldonijevo milijonsko tožbo obrekovanja zoper Lively

OGLAS

Justin Baldoni je tožbo zoper soigralko Blake Lively vložil za tem, ko ga je ona lani obtožila spolnega nadlegovanja na prizorišču snemanja skupnega filma in načrtnega blatenja njenega imena v javnosti, v svoji tožbi pa je od zvezdnice zahteval skoraj 352 evrov odškodnine zaradi izsiljevanja in obrekovanja.

Justin Baldoni in Blake Lively FOTO: Profimedia icon-expand

37-letnica je decembra 2024 v tožbi omenila tudi Baldonijevo produkcijsko podjetje, preden je uradno vložila tožbo, pa je o obtožbah spregovorila za New York Times. Kmalu za tem je svojo tožbo vložil tudi 41-letni igralec, ki je igralko, njenega moža Ryana Reynoldsa in njunega tiskovnega predstavnika obtožil, da mu skušajo uničiti kariero in sloves.

Baldoni je v tožbi trdil, da mu je igralka ukradla film, ko je grozila, da ga ne bo promovirala, njo in nekatere druge pa je obtožil lažne narative, da jo je nadlegoval in njeno ime blatil v javnosti. Okrožni sodnik ZDA Lewis Liman je odločil, da Baldoni ne more tožiti Livelyjeve zaradi obrekovanja na podlagi trditev, ki jih je navedla v svoji tožbi, ker so obtožbe, navedene v tožbi, izvzete iz tožb zaradi obrekovanja. Zavrnil je tudi njegovo tožbo zoper New York Times.

'Popolna zmaga in priznanje za Blake Lively'

Zvezdničin odvetnik je po sodnikovi odločitvi v izjavi za ameriške medije dejal: "Današnja odločitev je popolna zmaga in priznanje za Blake Lively in vse tiste, ki jih je Justin Baldoni in njegovo podjetje povleklo v tožbo, med njimi pa so Ryan Reynolds, Leslie Sloane in The New York Times. Kot smo trdili od prvega dne, je 352 milijonov težka tožba bila prevara, kar je sodišče takoj spregledalo."

Blake Lively FOTO: Profimedia icon-expand