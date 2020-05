Sodnik zavrnil 'nujno' prošnjo za ločitev Mary-Kate Olsen

V času pandemije v zvezni državi New York sprejemajo le prošnje za ločitve, ki so kvalificirane kot nujne. Mednje spadajo družine, v katerih je prisotno nasilje, ter družine, kjer bi eden od partnerjev potencialno ostal brez doma in vse lastnine.

Mary-Kate Olsen, modna oblikovalka in nekdanja igralka, je vložila nujni zahtevek za ločitev od francoskega bankirja Olivierja Sarkozyja. Newyorško sodišče je vlogo zavrnilo in kot je medijska predstavnica tega sodišča povedala za Yahoo Entertainement: "Sprejemamo le nujne ločitve. Zahtevek je bil sprva zavrnjen, ker nista upoštevala postopka, ki ga zahteva takšna vloga za ločitev. Postopek sta ponovila, tokrat na pravilen način, in zadeva je bila predana vrhovnemu sodniku. Ta je presodil da ločitev ne spada pod nujne zadeve, zato par v tem trenutku ne more vložiti ničesar novega."

V prošnji, ki jo je Olsenova opredelila kot nujno, je pisalo, da je prošnjo vlaga, saj da jo želi mož vreči iz skupnega stanovanja sredi mesta New York, ki je trenutno na pavzi zaradi pandemije koronavirusa. "Prestrašena sem, da mi hoče mož odvzeti dom, v katerem sva živela, in če bo uspešen, ne bom izgubila le doma, ampak me ogroža tudi izguba lastnine," je dopisala v uradni vlogi.

Odvetnik z Manhattna Michael Stutman je za Page Sixpovedal, da ima možnost vloge ločitve v kakšni drugi zvezni državi: "Ne vem, zakaj Mary-Kate prošnje za ločitev ne vloži na enem od sodišč druge zvezne države. In sploh ji ni treba hoditi tja. Vse lahko uredi elektronsko." Nekatera sodišča v zveznih državah severno od New Yorka namreč z delom začnejo v naslednjem tednu.