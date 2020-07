Sodnik zavrnil poravnavo za Weinsteinove žrtve: Tožnice ne morejo dobiti enake odškodnine

Pred dobrima dvema tednoma je državna tožilka Letitia James potrdila, da bo odškodninski sklad v vrednosti 16 milijonov evrov razdeljen med Harveyjeve žrtve, ki so doživele kakršnokoli nadlegovanje filmskega mogula, njegovega brata ali so kakorkoli občutile nadlegovanje na delovnem mestu v podjetju The Weinstein Company. Zdaj CNN piše, da se ameriški sodnikAlvin Hellersteins poravnavo, ki bi pomenila konec dolgoletne sodne bitke zoper Weinsteina, ni strinjal.

Sodnik meni, da je med ženskami, ki so Weinsteina le na hitro spoznale in od njega prejele neprimerne komentarje ter med ženskami, ki so bile dejansko posiljene ali kakorkoli drugače spolno nadlegovane, velika razlika. Sprva so odškodnino želeli enakovredno porazdeliti med vse ženske, ki jim je Weinstein kakorkoli prekrižal pot. Strinjali so se, da bo vsaka ženska dobila od osem do 13 tisoč evrov. Ostalih 13 milijonov evrov od prvotnih 16, ki se omenjajo pri poravnavi, pa bi šlo za pravno nadomestilo Harveyja, njegovega brata Roberta in podjetja The Weinstein Company.