Sodnik zavrnil prošnjo, da očeta Britney Spears izločijo kot njenega skrbnika

"Lahko se izkaže, da so njene obtožbe resnične, v tem primeru bo sodišče iskalo rešitev, lahko pa se izkaže, da ne držijo, v tem primeru pa bo sodišče nadaljevalo postopek v zvezi s skrbništvom. Ni sprejemljivo za sodišče ali skrbnika, da ne bi storil ničesar v zvezi s pričanjem gospe Spears," so dejali odvetniki s sodišča.

Na VOYO prihaja dokumentarni film o Britney Spears

ZGODBA O BRITNEY SPEARS (Framing Britney Spears), ameriški dokumentarni film, 2021

Režija: Samantha Stark

Dokumentarni film se osredotoča na princeso popa Britney Spears, najprej na njeno otroštvo, njeno bitko, da bi ji uspelo kot pevki, sodelovanje pri priljubljenem Mickey Mouse klubu in kasneje preboj na sceno. Pobliže spoznamo njeno razmerje s prvim fantom Justinom Timberlakom, ki jo je po razhodu obtoževal za nečedna dejanja, poleg tega pa je o tem brezsramno govoril z novinarji. Dokumentarni film spremlja pevkine najbolj zagrizene oboževalce, ki so leta 2020 nase opozorili z gibanjem #FreeBritney, ki je zavzelo vsa družbena omrežja. Oboževalci si namreč prizadevajo, da bi Britney zaživela brez skrbništva svojega očeta, ki ima nad njo popolno kontrolo. On je tisti, ki odloča, kdaj gre na dopust, kako zapravlja svoj denar, kdaj vidi svoje otroke in kdaj zapusti svojo hišo, kdaj lahko sama vozi svoj avtomobil in še in še. Pretresljiv je tudi prikaz nenehnega medijskega nadlegovanja pevke, predvsem paparacev, ki Britney niso dovolili, da bi lahko mirno živela svoje življenje.