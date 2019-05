Šofer, ki je zakrivil Šabanovo nesrečo, na prostosti: grozijo mu s smrtjo

35-letni Alsin Levent, ki je v bližini mesta Gütersloh februarja letos pod vplivom alkohola in marihuane zakrivil prometno nesrečo, v kateri sta življenje izgubila srbski glasbenik Šaban Šaulić in njegov sopotnik Mirsad Kerić, je bil po poročanju tujih medijev do sodne obravnave izpuščen na prostost. Sodnik je potrdil, da je obtoženec sporočil naslov bivališča in da v nobenem primeru ne sme in ne more zapustiti države.