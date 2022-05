Sofia Richie delila fotografije zaročne zabave

Sofijin znani oče, Lionel Richie, je pred mesecem v intervjuju za Access razkril, da je bil Elliot živčna razvalina, ko ga je prišel prosit za roko njegove najmlajše hčerke. "Mislil sem, da bo omedlel, a je preživel. Želel sem ga malce držati v napetosti, a se na koncu nisem želel igrati z njim, saj bi omedlel. Bilo je res čudovito, sta zelo zaljubljena in vse, kar lahko rečem, je, da je to nekaj najlepšega, kar lahko privoščiš svojemu otroku," je povedal 72-letni pevec in dodal, da verjame, da je Sofia v dobrih rokah, saj družina pozna Elliota že od najstniških let.