Sofia Richie je prvič postala mama

Sofia Richie in njen mož Elliot Grainge sta sporočila, da sta dobila prvega otroka. 25-letnica in njen pet let starejši mož, ki sta nosečnost dolgo skrivala, sta veselo novico sporočila pet dni po hčerinem rojstvu, na družbenem omrežju pa sta razkrila, da sta deklico poimenovala Eloise Samantha Grainge .

Zvezdnica je v intervjuju za Vogue januarja dejala, da je nosečnost skrivala, ker je tako skušala obvarovati svoje mentalno zdravje in zasebnost, hkrati pa to obdobje označila za strašljivo izkušnjo, saj se prej ni zavedala, da ga spremlja toliko mejnikov in raznih testiranj, ki jih morata ženska in otrok premagati v devetih mesecih, preden ta pride na svet.