Sofia Richie je spet samska

Sofia Richie in Matthew Morton sta se razšla.

Čeprav sta šla vsak po svoje, je vir še dodal, da si Sofia in Matthew še vedno občasno pišeta, a za prihajajoče praznike ''nimata skupnih planov niti se ne bosta videvala," je povedal vir.

"Nista resno hodila in sta se samo dobivala, a njuno razmerje se je zagotovo stopnjevalo," je povedal vir. "Nič posebnega se ni zgodilo, samo nihče od njiju ni bil pripravljen na kaj resnega."

Sofia Richie in Matthew Morton , soustanovitelj kavarne Cha Cha Matcha, sta se razšla, poroča portal E! News . Viri so za omenjeni portal povedali, da so se strasti med njima ohladile, nazadnje pa so ju skupaj opazili na večerji v restavracijo Matsuhisa 4. novembra.

Njuna zveza naj bi se začela oktobra: "Sofia uživa in hodi na zmenke. Bila je na zmenku z Mattom … Lepo se ima in uživa v samskem stanu,"je vir povedal oktobra. Drugi vir pa je dodal: "Uživa in ne išče zveze."

22-letnica je s Scottom Disickomkončala triletno razmerje pred manj kot šestimi meseci. V tem času pa je tudi on že šel naprej. Nazadnje so ga prejšnji mesec ujeli na plaži v objemu 19-letne Amelie Hamlin, hčerke Lise Rinna inHarryja Hamlina. A viri pravijo, da je njuna zveza le priložnostna.

"Pravi, da je zelo luštna in skupaj sta se imela lepo, a Scott se zabava in se nikomur ne zavezuje." je povedal vir blizu zvezdnika.