Sofia Richie našla novo ljubezen

Sofia Richie je srečno zaljubljena v Elliota Graingea , 27-letnega lastnika založbe 10K Projects in sina izvršnega direktorja Universal Music, sira Luciana Graingea . 22-letna hči svetovno znanega glasbenika Lionela Richieja je svojo srečo delila z javnostjo, in sicer je na Instagramu objavila kar nekaj novih fotografij, med njimi tudi tisto, na kateri se poljublja s svojim izbrancem (tretja fotografija v galeriji), s katerim sta videti srečno zaljubljena. V objavi, ki jo je pospremila s simbolom za ljubezen – srcem – je združila tudi nekaj utrinkov, ki so nastali med njenim druženjem s prijatelji.

Zaljubljenca so konec prejšnjega meseca prvič opazili skupaj v javnosti, takrat pa so se začele tudi pojavljati govorice o njunem razmerju.

"Že več let prijateljujeta in Elliot si je tudi zelo blizu s Sofijinim bratom Milesom. Za Sofio je zelo lepo, da hodi z nekom, ki ga njena družina odobrava in ki ji je všeč,"je za ET dejal vir.