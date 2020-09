Sofia Richie po razhodu s Scottom ujeta v objemu Jadna Smitha

Sofia Richie in Jaden Smith, sin Willa Smitha in Jade Pinkett, sta preživela dan na plaži, kjer seveda nista ubežala paparacem. Viri so za E! News dejali, da sta se zvezdnika zelo zbližala in se je njuno druženje zavleklo pozno v noč.

"Popoldne sta preživela skupaj s prijatelji in se zabavala na plaži. Sofia in Jaden imata oči le drug za drugega," je povedal vir za E! "Skupaj sta se kopala in objemala. Držala sta se za roke, ko sta hodila v vodo in iz nje, dotikala sta se drug drugega. Ves čas sta se smejala in se spogledovala."