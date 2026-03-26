Tuja scena

Sofia Richie postala drugič mama

Los Angeles, 26. 03. 2026 13.03 pred eno minuto 1 min branja 0

K.Z.
Sofia Richie

Sofia Richie in Elliot Grainge sta se razveselila drugega otroka. Veselo novico je na družbenem omrežju sporočila manekenka, ki je razkrila, da se je sin Henry Cecil Grainge rodil že 18. marca. Hči Lionela Richieja je objavila tudi fotografijo starejše hčerke z novorojencem.

Sofia Richie je postala drugič mama. Manekenka in njen mož Elliot Grainge sta se po hčerki Eloise razveselila sina, ki sta ga poimenovala Henry Cecil Grainge. 27-letnica je novico, da je znova v veselem pričakovanju, razkrila oktobra, ko je na fotografiji, ki jo je objavila na družbenem omrežju, pokazala nosečniški trebušček.

Novembra je svojim sledilcem povedala, da je v petem mesecu nosečnosti, ti pa so hitro izračunali, kdaj bi zvezdnica znova postala mama. Ko je bila prvič noseča, je veselo novico skrivala vse do šestega meseca, za revijo Vogue pa je nato povedala, da se je tako odločila, ker si je želela miru.

"Nosečnost je strašljiva stvar. Nisem se zavedala, da je potrebno prestati toliko mejnikov in testov, ki jih je potrebno opraviti," je dejala v intervjuju za omenjeno revijo januarja 2024. Priznala je, da ju je oba z možem presenetilo, da bosta dobila deklico, saj sta pričakovala fantka. Eloise je na svet prijokala maja 2024, starša pa sta njeno rojstvo označila za najboljši dan v njunih življenjih.

