Tuja scena

Sofia Richie pričakuje drugega otroka

Los Angeles, 17. 10. 2025 08.53 | Posodobljeno pred 21 minutami

Sofia Richie in njen mož Elliot Grainge pričakujeta drugega skupnega otroka. Zvezdnica je veselo novico razkrila na družbenem omrežju, kjer je delila fotografijo, na kateri je pokazala nosečniški trebušček. Hči pevca Lionela Richieja je maja 2024 prvič postala mama, 27-letnica se je takrat razveselila hčerke Eloise.

Sofia Richie bo kmalu drugič postala mamica. Manekenka je na družbenem omrežju sporočila, da z možem Elliotom Graingem pričakujeta dojenčka, na fotografiji, ki jo je delila, pa je pokazala nosečniški trebušček. Vplivnica, ki se je maja 2024 razveselila hčerke, je skušala prvo nosečnost dolgo skrivati, saj je želela zaščititi svoje duševno zdravje in ohraniti mir.

"Nosečnost je res strašljiva stvar," je povedala januarja 2024 v intervjuju za revijo Vogue in dodala: "Nisem se zavedala, da moraš čez toliko mejnikov in prestati toliko testiranj. Zelo pomembno mi je bilo, da zaščitim svoje duševno zdravje in mir, ki sva ga potrebovala kot par."

27-letnica se je z 31-letnim direktorjem glasbene založbe poročila aprila 2023 v Franciji, med gosti pa so bili številni zvezdniški obrazi, kot sta Paris Hilton in Cameron Diaz. Decembra 2024 je Jake Shane, dober prijatelj zakoncev, razkril, kako se Sofia znajde v vlogi matere. "Nora je na njuno hčerko in je odlična mati," je povedal za Page Six in dodal, da je malčica preprosto popolna, zvezdnica pa lahko tudi ob starševstvu uspešno vodi svojo kariero.

