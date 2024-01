Sofia Richie pričakuje prvega otroka

Sofia Richie se bo že kmalu razveselila svoje prvorojenke. Manekenka in vplivnica je veselo novico razkrila za Vogue in presenetila, saj je že v šestem mesecu nosečnosti, da pričakuje otroka, pa ji je uspelo zelo dolgo skrivati pred javnostjo. "Nosečnost je res strašljiva. Nisem vedela, da je toliko mejnikov, ki jih moraš premagati in toliko testov, ki jih moraš opraviti. Zelo pomembno se mi je zdelo, da ohraniva svoje duševno zdravje in sebe kot par," je dejala v intervjuju.

Razkrila je, da sta bila z možem šokirana, ko sta izvedela, da bosta dobila hčerko: "Oba sva mislila, da bo deček, zato je bil to pravi šok. Moje življenjske sanje so, da bi imela hčerko, hčerke pa se veseli tudi Elliot."

Sofia in njen pet let starejši izbranec sta svojo zvezo javno potrdila leta 2021, vse skupaj pa se je začelo v duhu prijateljstva. "Ko je postalo romantično, mi je dal drugačen občutek. Počutila sem se varno in zares cenjeno. Ko sva začela zvezo, sem vedela, da bo on moj mož," je povedala avgusta v intervjuju za Who What Wear.