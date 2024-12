Sofia Vergara delila fotografijo s sestro in nečakinjo: Kakšni geni!

Sofia Vergara je s svojo lepoto in seksapilnostjo že od nekdaj ena najlepših žensk v svetu zabavne industrije. Postavna Latinoameričanka je kljub 52 letom še danes v izjemni formi in prav nič težko se ji ni zgolj v kopalkah postaviti pred fotografski objektiv. Fotografije pogosto deli na družbenih omrežjih in s tem razveseljuje svoje sledilce.

S svojo zadnjo objavo pa je igralka naredila še večje veselje svojim oboževalce. Delila je namreč utrinke s počitnic, ki jih je skupaj sestro Veronico in nečakinjo Claudio preživela na plaži. Tudi njeni sorodnici sta za fotografije pozirali kar v kopalkah in dokazali, da slavna 52-letnica ni edina v družini Vergara, ki se lahko pohvali z zapeljivim telesom.

Nad fotografijami treh čudovitih dam so bili navdušeni tudi Sofijini sledilci. "Kakšni geni", "Tako so videti Latinoameričanke, tudi nad 40 let", "Kako takšne ženske sploh obstajajo" in "Vse tri imajo spektakularne postave" so le nekateri komentarji pod galerijo fotografij, ki je zbrala več kot 800.000 všečkov.