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Tuja scena

Sofia Vergara dopustuje pri naših sosedih

Italija, 09. 07. 2026 10.58 pred 48 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.K.
Sofia Vergara

Svetovno znana igralka Sofia Vergara si je privoščila razkošne počitnice v Italiji. Svoje sledilce na družbenih omrežjih redno razveseljuje s fotografijami iz slikovitih krajev, ki jih obiskuje na krovu luksuzne jahte. Ob tem si privošči tudi številne kulinarične užitke in nepozabna doživetja.

Sofia Vergara, ki velja za eno najlepših igralk na svetu, dopustuje pri naših sosedih. Zvezdnica je na svoja družbena omrežja delila več fotografij s svojega popotovanja po Italiji, državi, ki ji je, kot sama pravi, zelo blizu. "Rada te imam, Italija," je namreč pripisala eni od galerij fotografij, na katerih pozira v idilični morski uvali.

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53-letnica po fotografijah sodeč pri naših sosedih večino časa preživlja na veliki luksuzni jahti, na kateri ne manjka zabav in dobre hrane, ki zvezdnici kot veliki gurmanki pomeni izjemno veliko. V Instagram zgodbi je tako delila, kako uživa ob obedovanju italijanskih testenin ter različnih sladicah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralka, ki se je pred dvema letoma ločila od igralca Joeja Manganiella, tudi tokrat na posnetkih ni delila svojega domnevnega partnerja, poslovneža Douglasa Cabbotta, s katerim sta govorice o zvezi sprožila lani prav v italijanski prestolnici, kjer med večerjo nista mogla skrivati svoje naklonjenosti.

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KOMENTARJI2

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ALEX0000
09. 07. 2026 11.46
Gelato se vseeno lepše sliši kot sljadjoljed
Odgovori
0 0
Ajoj23
09. 07. 2026 11.14
Sem pričakoval Hrvaška, v Italiji dopostuje pol sveta slavnih
Odgovori
0 0
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