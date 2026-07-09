Sofia Vergara dopustuje pri naših sosedih

Sofia Vergara, ki velja za eno najlepših igralk na svetu, dopustuje pri naših sosedih. Zvezdnica je na svoja družbena omrežja delila več fotografij s svojega popotovanja po Italiji, državi, ki ji je, kot sama pravi, zelo blizu. "Rada te imam, Italija," je namreč pripisala eni od galerij fotografij, na katerih pozira v idilični morski uvali.
53-letnica po fotografijah sodeč pri naših sosedih večino časa preživlja na veliki luksuzni jahti, na kateri ne manjka zabav in dobre hrane, ki zvezdnici kot veliki gurmanki pomeni izjemno veliko. V Instagram zgodbi je tako delila, kako uživa ob obedovanju italijanskih testenin ter različnih sladicah.
Igralka, ki se je pred dvema letoma ločila od igralca Joeja Manganiella, tudi tokrat na posnetkih ni delila svojega domnevnega partnerja, poslovneža Douglasa Cabbotta, s katerim sta govorice o zvezi sprožila lani prav v italijanski prestolnici, kjer med večerjo nista mogla skrivati svoje naklonjenosti.
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