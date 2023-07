Sofia Vergara dvomila o možu Joeju Manganiellu: Z njim bo preveč dela

Oboževalci so se hitro odzvali s komentarji in prezirom zaradi hladnega načina, s katerim je Joe zaznamoval veliki dan svoje žene. "Ali sem edini, ki mu ni všeč, kar je zapisal? 'Sofia' ... niti 'Moja ljubezen, moja ljubljena žena'," je komentirala ena oseba. Drugi zaskrbljeni oboževalec je zapisal: "Joe, upam, da sta v redu, to je bilo zelo drugačno voščilo tvoji ženi za rojstni dan v primerjavi s prejšnjimi!" Medtem je tretji poudaril, da je Manganiello objavil bolj živahno rojstnodnevno čestitko svojemu psu. "Nekaj ni v redu. Sofia se ni niti zahvalila," so opozorili, da Vergara objave ni ne všečkala ali komentirala. Poleg tega se je Vergara med razkošnim rojstnodnevnim potovanjem odrekla svojemu 500.000 dolarjev vrednemu poročnemu prstanu, kar so oboževalci opazili s pomočjo njenih objav.