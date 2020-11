Sofia Vergara in Joe Manganiello proslavila peto obletnico poroke

Za igralcema Sofio Vergaro in Joejem Manganiellom je še eno zaljubljeno leto, preživeto v zakonu. Par, ki se je poročil 21. novembra 2015, je ob obletnici na družbenih omrežjih delil fotografije in posnetke velikega dne, ki jih pred tem oboževalcem še nista pokazala.

48-letnica je objavila nekaj fotografij poročnega slavja, ki prikazujejo številne lepe trenutke tega novembrskega dogodka. "Srečno peto obletnico, Joe,"je zapisala. Zvezdnika sta v zakon skočila v The Beakers Resortu v Palm Beachu na Floridi. Manganiello je delil prekrasen video, na katerem zaljubljenca plešeta na skladboFranka SinatreThe way you look tonight.