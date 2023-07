Sofia Vergara in Joe Manganiello: Sprejela sva odločitev, da se ločiva

"Sprejela sva težko odločitev, da se ločiva. Kot dve osebi, ki se imata radi in jima je mar za drugega, vljudno prosiva za zasebnost v času, ko se prebijava skozi novo obdobje v najinem življenju," sta 51-letna Sofia Vergara in 46-letni Joe Manganiello zapisala v skupni izjavi za javnost.

Zvezdnica Moderne družine trenutno praznuje svoj 51. rojstni dan v Italiji s skupino bližnjih prijateljev. Kot so že pred naznanitvijo ločitve opazili njeni oboževalci, se Sofii na slavnostnem potovanju ni pridružil Joe, prav tako pa igralka na dopustu ni nosila svojega poročnega prstana. Na težave je zvezdnica namignila tudi z objavo fotografije iz Italije, pod katero je zapisala: "Kot ti življenje ponudi limone, jih greš stisnit v Italijo."

"Sofia in Joe se že nekaj časa oddaljujeta drug od drugega in razmišljata o svoji prihodnosti," je za Page Six povedal dobro obveščen vir. Par so nazadnje videli skupaj prejšnji mesec v New Jerseyju, ko je Vergara obiskala Manganiella na snemanju njegovega novega projekta Nonnas z Vinceom Vaughnom.