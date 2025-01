Sofia Vergara in Lewis Hamilton opažena skupaj na kosilu

Se na zvezdniški sceni obeta nov zvezdniški parček? Tako se zdaj sprašujejo številni oboževalci, ki so na skupnem kosilu opazili Sofio Vergaro in Lewisa Hamiltona. Igralka in zvezdnik formule 1 sta si privoščila skupni obrok v New Yorku, z njima pa so bili tudi njuni prijatelji. Po večerji sta se zvezdnika zadržala še v pogovoru pred restavracijo, videti pa sta bila izjemno dobre volje.