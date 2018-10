Sofia Vergara je prepričana, da ji bivši želi uničiti zakon

Igralka Sofia Vergara se je pred leti znašla v odmevni tožbi, v kateri jo je nekdanji partner, Nick Loeb, tožil zaradi zarodkov, ki sta se ju odločila zamrzniti leta 2013, ko sta bila še par. Pred tem sta podpisala sporazum, v katerem sta se strinjala, da se z zarodki ne sme zgoditi nič, s čimer se drugi partner ne strinja. Loebovi zastopniki so trdili, da sta šla z Vergaro v postopek oploditve z razumevanjem, da se bodo otroci lahko rodili – ob tem, ko je bila igralka po končanem razmerju z Nickom proti njihovem rojstvu, pa naj bi jima odrekli tudi možnost dedovanja. Kot so navajali številni tuji mediji, naj bi Nick v Louisiani vzpostavil celo sklad za nerojena zarodka in zahteval polno skrbništvo nad njima, s čimer pa se Sofia ne strinja in vztraja pri tem, da morata zarodka ostati zamrznjena.

46-letna Sofia je trenutno v razmerju z igralcem Joeom Manganiellom, s katerim se je poročila leta 2015, pred tem pa je bila poročena z Joeom Gonzalesom. Iz preteklega zakona ima enega otroka, Manola Gonzaleza-Ripolla Vergara. Z Nickom Loebom je bila v razmerju od leta 2012 do 2014 in v času razmerja sta se odločila, da bosta dala zamrzniti dva zarodka. Igralka je zdaj prepričana, da Loeb želi škodovati njenemu trenutnemu zakonu, v eni izmed televizijskih pogovornih oddaj pa je dejala: ''Menim, da takšna tematika ne bi smela biti odprta za javnost ... Tukaj ni nič takšnega, o čemer bi se lahko razpravljalo ali komentiralo. Uradni dokumenti so že bili podpisani.''