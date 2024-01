Sofia Vergara: Moj zakon je razpadel, ker sem imela mlajšega moža

OGLAS

Sofia Vergara je končno pripravljena govoriti o ločitvi. Že pred dnevi je v eni od televizijskih oddaj spregovorila o tem, da je kot prepoznavna oseba vedela, da se bo o njenem razhodu z Joejem Manganiellom govorilo, zdaj pa je razkrila tudi razloge, ki so do tega privedli. "Moj zakon je razpadel, ker je bil Joe mlajši od mene in je želel imeti otroke, jaz pa nisem želela biti stara mama," je povedala v intervjuju za El Pais o razlogih, ki so se sicer že šušljali v javnosti.

Zvezdnica je namreč prepričana, da njena odločitev, da otrok ne želi več, ne bi bila poštena do otroka samega. "To ni več zame. Pri 19 letih sem imela sina, ki je zdaj star 32 let, in pripravljena sem biti babica, ne mama," je povedala za špansko revijo. Igralec, s katerim sta bila v zvezi 10 let, sedem let pa tudi poročena, je bil od nje mlajši štiri leta. Priljubljena 51-letnica kljub razhodu ni odpisala možnosti, da se ponovno zaljubi, a da ima zdaj pri izbiri partnerja drugačne pogoje kot pred leti. "Če pride nova ljubezen, mora imeti svoje otroke. Sama sem že skoraj v menopavzi, to je naravno zaporedje dogodkov," je dejala.

Igralka je pred dnevi v oddaji CBS Sunday Morning priznala, da je bila po novici o razhodu, pozitivno presenečena nad poročanjem novinarjev. "Moram reči, da so bili novinarji zelo spoštljivi in zelo prijazni. Mislila sem, da si bodo izmislili več stvari," je dejala in dodala: "Ni bilo slabo. Dejansko sem bila presenečena, saj so napisali samo to, kar je bilo in to je bilo to."