Sofia Vergara na počitnicah v Italiji z novim fantom

Vergara je pred tem delila fotografije, ob katerih je pripisala: "Ostala bom." Na njih pozira na balkonu, s katerega ima razgled na bazen in gozd borovcev, v sobi apartmaja, v objektiv pa je ujela tudi konja in italijsanko dvorišče.

Par se je začel sestajati po zvezdničini ločitvi od igralca Joeja Manganiella , s katerim je bila poročena sedem let, da sta se razšla, pa sta sporočila v skupni izjavi julija 2023. Njuna ločitev je postala uradna februarja, že oktobra pa so 52-letno zvezdnico serije Griselda začeli povezovati s Salimanom, ko sta se skupaj odpravila na rojstnodnevno večerjo Kim Kardashian .

Zvezdnica je meseca maja za People spregovorila o tem, kako se počuti ob tem, ko se je v javnosti pojavila z novim spremljevalcem: "Vse je tako pretirano. Ni vedno vse interpretirano tako, kot je v resnici. Življenje je že tako težko in razmerja so težka. Težave so težke. Ko pa vse to opazuješ od zunaj in si popolnoma drugačen, pa se sprašuješ, kaj se dogaja, a se nato preprosto navadiš. Vse to pride s slavo, zato se ne smem preveč pritoževati."