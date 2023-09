Sofia Vergara na sprehodu z nečakinjo: Enaki sta

Sofia Vergara se je v javnosti pojavila v družbi svoje 30-letne nečakinje Claudie Vergara, mnogi pa so takoj opazili, kako podobni sta si. Fotografi so ju posneli na ulicah Los Angelesa, ko sta skupaj nakupovali, oboževalci pa so hitro opazili, da se tudi modno zelo ujemata. Obe sta nosila temne tope, ki sta jih kombinirala s širokimi kavbojkami in črnimi torbami.

Igralko Sofio Vergara so nedavno fotografi ujeli med nakupovanjem s 30-letno nečakinjo Claudio Vergara, ko so fotografije zaokrožile po družbenih omrežjih, pa so navdušeni oboževalci takoj opazili, kako zelo sta si teta in nečakinja podobni. Claudia je hči igralkinega pokojnega brata, s teto pa si je zelo blizu.

icon-expand Sofia Vergara z nečakinjo Claudio Vergara. FOTO: Profimedia

51-letna kolumbijska igralka, ki se ločuje od svojega kmalu nekdanjega moža Joeja Manganiella, ne skriva tesnega odnosa z nečakinjo, ki je hčerka pred 25 leti preminulega Sofijinega starejšega brata Rafaela.

Zvezdnica je julija dopolnila 51 let, rojstni dan pa je praznovala na počitnicah v Italiji, od koder je s svojimi sledilci na družbenem omrežju delila številne foto utrinke, na katerih je videti zelo mladostno. Kljub svežemu videzu pa se je pošalila, da leta že čuti. "Še vedno sem zdrava, polna sanj in energije (kolena me že bolijo) ter veselja do življenja. Hvala vsem za sporočila," je zapisala zvezdnica.