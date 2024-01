Sofia Vergara na večerji z Messijem in prijatelji

Igralka Sofia Vergara se po ločitvi veliko zabava. Fotografi so jo ujeli, ko je zapuščala restavracijo v Miamiju, kjer je večerjala z nogometnim zvezdnikom Lionelom Messijem, njegovo ženo Antonelo in nekaj drugimi nogometaši ter prijatelji. Zvezdnica serije Sodobna družina pa je poglede pritegnila tudi z izbiro svoje obleke, saj je izbrala čipkast korzet in usnjeno krilo.

OGLAS

Sofia Vergara in Lionel Messi sta večerjala s prijatelji. 51-letno igralko so fotografi ujeli pred restavracijo v Miamiju na Floridi, kjer se je pridružila na večerji 36-letnemu nogometašu kluba Inter Miami Lionelu Messiju in njegovi leto mlajši ženi Antoneli Roccuzzo. Na zabavi so bili tudi nekateri nogometaševi soigralci, med njimi Luis Suarez z ženo Sofio Balbi. Pridružila sta se jim tudi vezni igralec moštva Sergio Busquets in njegova žena Elena Galera, prišla pa sta tudi branilec Inter Miamija Jordi Alba z ženo Romarey Ventura.

Sofia Vergara je večerjala z nogometnimi zvezdniki in njihovimi soprogami. FOTO: Profimedia icon-expand

Igralka je za to priložnost oblekla črn čipkast korzet brez naramnic in srednje dolgo usnjeno krilo črne barve, videz pa dopolnila s črnimi sandali z visokimi petami in črno torbico. Messi je nosil črno jakno, superge Nike in potiskano belo majico.

Lionel Messi z ženo Antonelo Roccuzzo. FOTO: Profimedia icon-expand

Družba je bila dobro razpoložena, zbrali pa so se tudi za skupinsko fotografijo pred vhodom v restavracijo. Zvezdnica, ki jo bomo kmalu lahko gledali v vlogi Griselde, je na družbenem omrežju delila galerijo foto utrinkov večera, ob njih pa preprosto pripisala: "Miami." 51-letnica je objavila tudi fotografije, na katerih je pozirala samo v družbi žena in za mizo, za katero so večerjali.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Čeprav se je odpravila na izlet v Miami, pa je Vergarova nedavno dejala, da si želi več časa preživeti v New Yorku, saj ima tam več možnosti pri iskanju novega partnerja. "Kdo nima rad New Yorka?" je povedala v nedavni oddaji Jimmyja Fallona. "Ljudje, energija. Menim, da je tudi več možnosti glede moških. Sem samska! Preživela bom več časa v New Yorku," je še dodala. "Je tudi veliko dobre hrane," je vskočil Fallon, Vergara pa je pristavila: "Tudi ko greš na zmenke, je vključena dobra hrana. Boljše je, res."