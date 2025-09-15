Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Sofia Vergara namesto na podelitev nagrad odšla na urgenco

Los Angeles, 15. 09. 2025 14.16 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
3

Sofia Vergara se zaradi alergije na očesu ni udeležila podelitve televizijskih nagrad emmy. Odhod na dogodek ji je preprečila huda alergija na očesu. "To je bila najbolj nora alergija na očesu," je zapisala na Instagramu.

Sofia Vergara ni bila ena od zvezdnic, ki so se udeležile podelitve televizijskih nagrad emmy. Čeprav bi se morala sprehoditi po sloviti rdeči preprogi, ji je to preprečila alergija na očesu. "Nisem prišla na podelitev nagrad emmy, sem pa prišla na urgenco. Oprostite, morala sem odpovedati. To je bila najbolj nora alergija na očesu," je zapisala v opisu na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg objave fotografije vnetega očesa je objavila tudi dva posnetka. Na enem je ležala na postelji, na drugem pa je videti, kako si oko spira z vodo. Kot so sporočili pred dnevi, je bila Vergara sicer na seznamu zvezdnikov, ki bi morali ta večer podeliti nagrade.

Igralka ni edina, ki se ni udeležila dogodka. Letošnjo podelitev nagrad je izpustil tudi igralec Eric Dane. Zvezdnik, ki so mu diagnosticirali progresivno nevrodegenerativno bolezen (ALS), bi moral sodelovati na obeležitvi 20. obletnice serije Talenti v belem.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
sofia vergara emmy nagrade urgenca
Naslednji članek

Charli XCX in bobnar skupine The 1975 še drugič pred oltar

Naslednji članek

Kdo je blestel na rdeči preprogi emmyjev?

SORODNI ČLANKI

Kdo je blestel na rdeči preprogi emmyjev?

Stoječe ovacije in vzkliki za Stephena Colberta: 'Ali kdo zaposluje?'

The Studio postavil nov rekord, Owen najmlajši nagrajenec v 40 letih

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sushilover
15. 09. 2025 15.26
+1
Malo manj špikanja in filanja v obraz, pa bo
ODGOVORI
1 0
Mukec
15. 09. 2025 15.04
Toj neki u uč dobla
ODGOVORI
0 0
tmj
15. 09. 2025 14.29
-2
tole ti povem iz prve roke da ni alergija ampak je vneta sluznica od belega prahu :)
ODGOVORI
1 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256