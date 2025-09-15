Sofia Vergara namesto na podelitev nagrad odšla na urgenco

Sofia Vergara ni bila ena od zvezdnic, ki so se udeležile podelitve televizijskih nagrad emmy. Čeprav bi se morala sprehoditi po sloviti rdeči preprogi, ji je to preprečila alergija na očesu. "Nisem prišla na podelitev nagrad emmy, sem pa prišla na urgenco. Oprostite, morala sem odpovedati. To je bila najbolj nora alergija na očesu," je zapisala v opisu na Instagramu .

Poleg objave fotografije vnetega očesa je objavila tudi dva posnetka. Na enem je ležala na postelji, na drugem pa je videti, kako si oko spira z vodo. Kot so sporočili pred dnevi, je bila Vergara sicer na seznamu zvezdnikov, ki bi morali ta večer podeliti nagrade.

Igralka ni edina, ki se ni udeležila dogodka. Letošnjo podelitev nagrad je izpustil tudi igralec Eric Dane. Zvezdnik, ki so mu diagnosticirali progresivno nevrodegenerativno bolezen (ALS), bi moral sodelovati na obeležitvi 20. obletnice serije Talenti v belem.