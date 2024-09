Sofia Vergara ni zadovoljna z razpletom letošnjih podelitev Emmyjev

"Že petič so me oropali emmyja," je v posnetku povedala v španščini in se pri tem sklicevala na dejstvo, da je bila pred tem štirikrat nominirana za priljubljeno serijo Moderna družina. Kljub vsemu je zvezdnica zelo hvaležna za nominacijo in uspeh, ki ga je prejela za serijo Griselda, katero je producirala in v njej zaigrala glavno vlogo. "Griselda je bila moja prva dramska vloga in potrebovali smo 15 let, da smo jo oživeli. Neverjetno sem hvaležen vsem, ki so bili del te serije. Tega nikoli ne bi mogla storiti brez mojega režiserja Andresa Baiza, mojih sodelavcev Alberta Guerre, Erica Newmana in celotne ustvarjalne ekipe, mojega partnerja in producenta Luisa Balaguerja, Teda Sarandosa, Bele Bajarie in njihove ekipe ter vse izjemne igralske zasedbe in posadke," je povedala igralka in dodala: "Niti sanjalo se mi ni, da bom po Moderni družini lahko delala še na nečem tako posebnem, kot je Griselda."