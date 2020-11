Sofia Vergara o prihajajočih okrnjenih praznikih: Letos bomo morali potrpeti

"To je zelo posebna nagrada, ker, saj veste, prihaja od ljudi! Oboževalci so izbrali ravno mene – to je neverjetno," je povedala Sofia Vergara ob podelitvi People's Choice Awards . "To je bila moja zadnja nagrada, ki sem jo prejela za sodelovanje pri seriji Sodobna družina, ker smo zaključili s snemanjem , zato je bilo vse skupaj še bolj čustveno, ko so mi povedali, da sem nominirana."

Nagrada je bila kot svetla točka v težkem letu, ki ga je Vergara opisala z besedami: "Tako težko za vse, ne glede na to, kaj počnete."Kljub težavam, ki jih je povzročila pandemija covida-19, je Sofia dodala, da je ponosna, ko vidi, koliko ljudi je prosti čas izkoristilo za ustvarjanje. "Jaz sem sicer bolj kot ne opravljala svoje delo, ampak ljudje, ki so pisali glasbo, scenarije, knjige ... Mislim, da je to čudovito in letos je bilo ogromno časa za razmislek in za takšne stvari."

Po drugi strani je Sofia priznala, da bodo prihajajoči prazniki težki, ker strokovnjaki priporočajo, da ostanemo doma in se izognemo potovanju k svojim najdražjim. "Za praznike vedno priredim veliko zabavo. Na žalost letos ne bom mogla povabiti 40 ali 30 ljudi. Sprijazniti se bomo morali z največ 10 gosti. Ampak veste kaj? Tako bo samo letos in to bomo morali potrpeti. Vsi moramo držati skupaj in se žrtvovati, da lahko čim prej normalno zaživimo naprej."