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Tuja scena

Sofia Vergara ob štirih zjutraj zapustila znano pariško restavracijo

Pariz, 05. 10. 2026 14.30 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Sofia Vergara

V teh dneh se v Parizu mudi veliko zvezdniških obrazov. Med njimi tudi igralka Sofia Vergara, ki je najbolj znana po seriji Sodobna družina. 54-letnico so fotografi ujeli, ko je zapuščala eno od znanih restavracij, pozornost pa je pritegnila z dolgo usnjeno obleko v barvi burgundca.

Pariškega tedna mode se je udeležila tudi igralka Sofia Vergara, pozneje pa se je zabavala še dolgo v noč. Ulični fotografi so jo ujeli, ko je ob štirih zjutraj zapuščala eno od znanih restavracij v centru francoske prestolnice, kjer je, kljub pozni uri, še vedno bila videti popolno urejena.

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K obleki barve burgundca je nosila ujemajoče se sandale z visoko peto in manjšo torbico, družbo pa so ji delale prijateljice. Zvezdnica je nekaj utrinkov iz Pariza delila tudi na družbenem omrežju, kjer je pokazala, da je čas preživljala z igralkama Evo Longoria, Eizo Gonzalez ter podjetnico Fajer Fahad. "Z vami se vedno zabavam! Rada vas imam," je pripisala ob fotografijah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralka si je v Parizu ogledala nekaj modnih revij, kot je znano, pa je velika ljubiteljica usnjenih oblačil, ki jih rada obleče. Marca so jo ujeli v usnjenem korzetu, ki ga je nosila s hlačnim kostimom, videz pa pogosto dopolni s torbicami iz istega materiala.

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