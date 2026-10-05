Sofia Vergara ob štirih zjutraj zapustila znano pariško restavracijo

Pariškega tedna mode se je udeležila tudi igralka Sofia Vergara, pozneje pa se je zabavala še dolgo v noč. Ulični fotografi so jo ujeli, ko je ob štirih zjutraj zapuščala eno od znanih restavracij v centru francoske prestolnice, kjer je, kljub pozni uri, še vedno bila videti popolno urejena.
K obleki barve burgundca je nosila ujemajoče se sandale z visoko peto in manjšo torbico, družbo pa so ji delale prijateljice. Zvezdnica je nekaj utrinkov iz Pariza delila tudi na družbenem omrežju, kjer je pokazala, da je čas preživljala z igralkama Evo Longoria, Eizo Gonzalez ter podjetnico Fajer Fahad. "Z vami se vedno zabavam! Rada vas imam," je pripisala ob fotografijah.
Igralka si je v Parizu ogledala nekaj modnih revij, kot je znano, pa je velika ljubiteljica usnjenih oblačil, ki jih rada obleče. Marca so jo ujeli v usnjenem korzetu, ki ga je nosila s hlačnim kostimom, videz pa pogosto dopolni s torbicami iz istega materiala.
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