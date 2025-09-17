Svetli način
Tuja scena

Sofia Vergara po obisku urgence znova na rdeči preprogi

Los Angeles, 17. 09. 2025 14.54 | Posodobljeno pred 19 minutami

Igralka Sofia Vergara je pred dnevi morala izpustiti podelitev nagrad emmy, ker je doživela alergijsko reakcijo, ki se je na njenem očesu pokazala kot vnetje. Kot je takrat sporočila oboževalcem, je morala obiskati urgenco, z zvezdnico pa je sedaj vse v redu, saj je že lahko stopila na rdečo preprogo polfinala šova Amerika ima talent.

Sofia Vergara se po alergijski reakciji, ki se je odrazila na njenem očesu, znova počuti dobro. Zvezdnica serije Sodobna družina je po nedavnem obisku urgence znova stopila na rdečo preprogo, kjer je navdušila v črnem pajacu s srebrnimi zvezdami brez naramnic, alergija na njenem levem očesu pa je izginila.

"Nisem prišla na podelitev nagrad emmy, sem pa prišla na urgenco. Oprostite, morala sem odpovedati. To je bila najbolj nora alergija na očesu," je pred dnevi zapisala na družbenem omrežju, kjer je dodala fotografijo, na kateri je pokazala zatečeno in vneto oko, delila pa je tudi dva posnetka. Na enem je ležala na postelji, na drugem pa je videti, kako si oko spira z vodo.

Igralka ni edina, ki se ni udeležila dogodka. Letošnjo podelitev nagrad je izpustil tudi igralec Eric Dane. Zvezdnik, ki so mu diagnosticirali progresivno nevrodegenerativno bolezen (ALS), bi moral sodelovati na obeležitvi 20. obletnice serije Talenti v belem.

