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Sofia Vergara po potresu v Kolumbiji: Niste sami, vsi bomo pomagali!

Los Angeles, 11. 08. 2026 21.19 pred 3 urami 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Sofia Vergara

Kolumbijo je prizadel katastrofalen potres, ki je za seboj pustil veliko uničenje. Med tistimi, ki so že ponudili pomoč in podporo, je tudi kolumbijska igralka Sofia Vergara. Na družbenem omrežju je zapisala, da jo je tragedija močno prizadela, tudi sama pa bo priskočila na pomoč.

Kolumbijska igralka Sofia Vergara se je odzvala na močan potres, ki je prizadel njeno domovino. V potresu, ki je meril 7,4 stopnje po Richterjevi lestvici, je umrlo najmanj 132 ljudi, več kot 480 pa jih je bilo ranjenih. Poleg zvezdnice sta se oglasila tudi pevka Shakira in nogometaš Luis Diaz.

Sofia Vergara je obljubila pomoč Kolumbiji.
Sofia Vergara je obljubila pomoč Kolumbiji.
FOTO: Instagram

"Kot Kolumbijko me je globoko ganila bolečina naših ljudi po današnji tragediji. Vsi vi, ki se danes bojite, ki ste toliko izgubili in ki iščete svoje ljubljene – niste sami. Vsi bomo pomagali, molili in kot vedno bo Kolumbija šla naprej," je na družbenem omrežju zapisala igralka.

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Pred Vergaro se je na katastrofo na družbenih omrežjih odzvala tudi Shakira. "Draga Kolumbija, moje sožalje vsem, ki so danes občutili ta potres, in družinam, ki preživljajo tako težke čase. V takih trenutkih se Kolumbijci znamo združiti in podpirati. Vso svojo moč in ljubezen pošiljam domovini," je zapisala.

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"Veliko moči vsem, ki jih je prizadel potres v Kolumbiji. Moje srce in misli so z vami. Bog vas blagoslovi in naj vas vedno varuje," pa je zapisal Díaz, ki je izrazil sožalje družinam žrtev potresa in dodal, da so njegove misli z domovino.

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