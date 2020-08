Sofia Vergara pokazala nenavaden talent

Žiranti priljubljenega ameriškega šova Amerika ima talent (America's Got Talent)med snemanjem oddaj vidijo ogromno različnih talentov. Enega prav posebnega in nenavadnega je tokrat pokazala kar žirantka šova Sofia Vergara. Ta je zbrane pred televizijskimi zasloni s svojim dejanjem pošteno nasmejala, in sicer je naenkrat imela eno oko odprto, drugo pa sočasno napol zaprto. Zvezdnica je posnetek delila na Instagramu, kjer ima skoraj 20 milijonov sledilcev.

"Ali lahko to naredite?" je gledalce vprašala Sofia in pogledala naravnost v kamero. Ob ogledu videoposnetka so se mnogi njeni sledilci nasmejali in ji hiteli odgovarjat na vprašanje. "Zmorem! V naši družini temu rečemo 'mrtvo oko'," je zapisala ena od njenih sledilk na družbenem omrežju. Posnetek iz šova, ki ga je delila na Instagramu, si je v samo osmih urah ogledalo več kot 1,5 milijona ljudi.