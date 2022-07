Sofia Vergara proslavila 50. rojstni dan

Zvezdnica serije Sodobna družina je v družbi najbližjih proslavila abrahama. Vergari sta družbo delala tudi sin Manolo in nečakinja Claudia, izbranec Joe Manganiello pa ji je ob okroglem jubileju na Instagramu posvetil posebno objavo in zapisal: ''Tako zelo te ljubim.''

Sofia Vergara, ki se je rodila 10. julija 1972 v kolumbijski Barranquilli, je vstop v šesto desetletje svojega življenja proslavila v družbi svojih najbližjih. Zvezdnica priljubljene nanizanke Sodobna družina se je ob 50. rojstnem dnevu veselila v družbi sina Manola Gonzaleza Vergare in nečakinje Claudie. Skupaj so uživali v losangeleškem hotelu, kjer so jo presenetili s torto in svečkami, igralka pa je utrinke delila na omrežju Instagram.

Pod objavo so se zvrstili komentarji in voščila. Adriana Lima je zapisala: "Vse najboljše, čudovita dama." Irina Shayk je pripisala simbole ognja, najlepše voščilo pa ji je podaril njen izbranec, igralec Joe Manganiello. Na Instagramu je objavil galerijo skupnih fotografij, ki so nastale na različnih dogodkih in lokacijah.

"Vse najboljše, moja ljubezen. Tako zelo te ljubim," ji je voščil. Sofia in Joe sta se poročila novembra 2015, letos bosta proslavila sedmo obletnico poroke. Novembra lani sta ob šesti obletnici delila nekaj fotografij z veselega dogodka, poročne slike pa so navdušile sledilce. Manganiello je svoji ženi posvetil tudi video prvega poročnega plesa. Zaljubljenca sta se zavrtela ob skladbi Franka Sinatre The Way You Look Tonight, v izvedbi pevca Jeremyja Davenporta. Ob objavi je Joe čustveno pripomnil, da se je "pred šestimi leti poročil z žensko svojih sanj."