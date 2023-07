Sofía Vergara praznovala 51. rojstni dan: Kolena me že bolijo

Sofía Vergara je na dopustu pri naših zahodnih sosedih praznovala 51. rojstni dan. Zvezdnica se je ob osebnem prazniku oglasila na svojem Instagramu, kjer je delila fotografije in se ob njih pošalila, da zaradi let že čuti bolečino v kolenih. "Še vedno sem zdrava, polna sanj in energije ter veselja do življenja," je še zapisala.

Igralka Sofía Vergara praznuje. Pred dnevi je namreč dopolnila 51 let, rojstni dan pa je praznovala na počitnicah v Italiji, od koder je svojim Instagram sledilcem poslala številne foto utrinke, na katerih je videti zelo mladostno. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kljub svežemu videzu pa se je pošalila, da leta že čuti. "Še vedno sem zdrava, polna sanj in energije (kolena me že bolijo) ter veselja do življenja. Hvala vsem za sporočila," je zapisala zvezdnica. Igralki je za rojstni dan voščila sveža abrahamovka Heidi Klum, ki je zapisala, da je zelo srečna, da jo pozna. Oglasila se je tudi Vergarina soigralka iz serije Sodobna družina Sarah Hyland, ki se je zapisu o starosti le nasmejala. Sofii so med drugim voščili tudi Howie Mandel, Mario Lopez in sin Manolo Gonzalez Vergara. Sofía Vergara je ravno v dneh, ko praznuje osebni praznik, praznovala še en mejnik. Na Instagramu je dosegla 30 milijonov sledilcev, dosežek pa proslavila s fotografijo v kopalkah in zapisala, da se zahvaljuje vsem, ki ji stojijo ob strani ter jo podpirajo.