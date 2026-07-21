Sofia Vergara s fantom uživala na finalu SP v nogometu

Sofia Vergara je ponovno zaljubljena. Zvezdnica serije Sodobna družina je na družbenem omrežju delila več fotografij in posnetkov, ki so nastali na stadionu MetLife v New Jerseyju, kjer je potekala finalna tekma svetovnega prvenstva v nogometu, ki si jo je ogledala skupaj z Douglasom Chabbottom, sinom Manolom in prijatelji.

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54-letna igralka je za to priložnost oblekla top rjave barve s tankimi naramnicami in kavbojke, obula pa je bele športne copate. Lase je nosila spuščene, nadela pa je tudi sončna očala. Na tribunah je pozirala v družbi sina in prijateljev, oboževalce pa je znova razveselila z objavo fotografije, na kateri je v objemu novega partnerja.

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Chabbott je 14 let mlajši od zvezdnice, kot poročajo ameriški mediji, pa so ga v preteklosti že opazili v družbi znanih obrazov, kot sta Dakota Johnson in Orlando Bloom. Nedavno je skupaj z Vergaro pripotoval v Evropo, kjer je v Italiji praznovala rojstni dan, pred kamere pa je z njo stopil že lani v Cannesu.

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