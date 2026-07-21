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Sofia Vergara s fantom uživala na finalu SP v nogometu

New Jersey, 21. 07. 2026 08.01 pred 17 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Sofia Vergara

Igralka Sofia Vergara je v novi zvezi. Igralka si je skupaj z novim fantom ogledala finalno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu, spremljala pa sta ju še zvezdničin sin Manolo in prijatelji. Njena romanca z Douglasom Chabbottom naj bi trajala že od decembra 2024, potrdila pa jo je aprila lani.

Sofia Vergara je ponovno zaljubljena. Zvezdnica serije Sodobna družina je na družbenem omrežju delila več fotografij in posnetkov, ki so nastali na stadionu MetLife v New Jerseyju, kjer je potekala finalna tekma svetovnega prvenstva v nogometu, ki si jo je ogledala skupaj z Douglasom Chabbottom, sinom Manolom in prijatelji.

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54-letna igralka je za to priložnost oblekla top rjave barve s tankimi naramnicami in kavbojke, obula pa je bele športne copate. Lase je nosila spuščene, nadela pa je tudi sončna očala. Na tribunah je pozirala v družbi sina in prijateljev, oboževalce pa je znova razveselila z objavo fotografije, na kateri je v objemu novega partnerja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Chabbott je 14 let mlajši od zvezdnice, kot poročajo ameriški mediji, pa so ga v preteklosti že opazili v družbi znanih obrazov, kot sta Dakota Johnson in Orlando Bloom. Nedavno je skupaj z Vergaro pripotoval v Evropo, kjer je v Italiji praznovala rojstni dan, pred kamere pa je z njo stopil že lani v Cannesu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralka je sicer zvezo z Douglasom potrdila aprila 2025, ko je na Facebooku objavila njuno skupno fotografijo, ob njej pa tako v angleščini kot španščini pripisala: "Ljubim te." Par si je istega leta skupaj ogledal koncert skupine Oasis v Kaliforniji, od koder je Vergara delila video, ob njej pa je tudi Chabbott. Odtlej je že večkrat delila njune skupne fotografije, kot kaže, pa par uživa ob spektaklih, kakršna sta mundial in Super Bowl.

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KOMENTARJI1

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Karamazov
21. 07. 2026 08.12
Če je kdo užival v tem finalu, svaka čast =)
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