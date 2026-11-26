Sofia Vergara si je prvič v živo ogledala kip po lastni podobi, ki v višino meri več kot sedem metrov in tehta šest ton, postavljen pa je v njeno značilno pozo, z eno roko na boku, drugo pa dvignjeno v zrak. Zvezdnica se je udeležila posebne slovesnosti, na kateri ji je kipar izročil manjšo repliko kipa, 54-letnici pa so nadeli tudi častni naziv meščanke. Vergara je za to priložnost oblekla dolgo obleko modre barve s korzetom, lase pa je imela spuščene. Na kratko si je med slovesnostjo nadela celo tradicionalni turban.

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Ko so lani poleti razkrili kip, se je na družbenem omrežju nanj odzvala tudi igralka, ki je najbolj znana po seriji Sodobna družina. "Hvala, moja lepa Barranquilla, za to darilo! Nikoli si nisem predstavljala, da bodo moja preteklost, delo in sanje pustili tako velik pečat na tej zemlji, ki jo imam rada, jo spoštujem in jo zelo pogrešam. Barranquilla je zaslužna za vse, kar sem," je med drugim zapisala.

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