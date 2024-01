Sofia Vergara spregovorila o ločitvi: Pričakovala sem, da si bodo več izmislili

"Moram reči, da so bili novinarji zelo spoštljivi in zelo prijazni. Mislila sem, da si bodo izmislili več stvari. Saj veste, kako je običajno," je v javnosti svojo ločitev od Joeja Manganiella prvič javno komentirala Sofia Vergara in dodala: "Ni bilo slabo. Dejansko sem bila presenečena, saj so napisali samo to, kar je bilo in to je bilo to."