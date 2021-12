Sofia Vergara svojemu izbrancu Joeju ob prazniku: Ljubim te

49-letna igralka je nato na Instagramu, kjer ima več kot 24 milijonov sledilcev in oboževalcev, delila še en praznični utrinek, na katerem pozira ob svojem slavljencu: "Rojstnodnevna večerja," je kratko in jedrnato zapisala in tako dala jasno vedeti, da bosta skupaj proslavila igralčev 45. rojstni dan.

Prejšnji mesec sta slavna zakonca Vergara in Manganiello na družbenih omrežjih obeležila svojo šesto obletnico poroke, ob tem pa sta delila skrbno izbran naborom fotografij in videoposnetkov njunega poročnega dne.

Do oltarja sta se sprehodila novembra 2015 v resortu Breakers v Palm Beachu na Floridi. Poročnega obreda so se udeležili Reese Witherspoon, Channing Tatum in Sofijini soigralci iz TV-uspešnice Sodobna družina. Za poročni ples sta izbrala pesem od legendarnega Franka Sinatre The Way You Look Tonight, ženin pa je za svojo nevesto izvedel ples, ki ga je navdihnil film Vroči Mike (Magic Mike), v katerem je tudi sam zaigral. Par je na romantično poročno potovanje odpotoval na karibsko otočje, na Otoke Turks in Caicos.