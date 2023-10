Sofia Vergara se je s soigralci Moderne družine družila v svoji omari

Igralka Sofia Vergara je razveselila sledilce na Instagramu, ko je objavila fotografije svoje ogromne garderobne omare, ki zavzame celo sobo. V tej omari je vse – od čevljev, luksuznih torb, oblek za rdečo preprogo do priložnostnih modnih kombinacij. Na velikem otoku sredi sobe so zvezdničine fotografije iz mladosti in eno izmed pa je nalepila tudi na steno.

Sofia Vergara je nedavno svojim sledilcem na družbenem omrežju razkrila, kaj vse skriva njena ogromna garderobna omara, pri razkrivanju pa sta ji družbo delala Julie Bowen in Jesse Tyler Ferguson, soigralca iz serije Sodobna družina, ter Fergusonov mož Justin Mikita. "Popoldne z mojimi najljubšimi ljudmi na svetu, kmalu se vrnite, pogrešala sem vas," je pripisala Sofia. Družba se je zabavala in fotografirala v omari, Justin pa je poziral tudi s šopom Sofijinih pet. Njihovo druženje je v komentarjih pokomentiral tudi Jesse, ki je zapisal: "Vsaj enkrat sem užival v omari." Njegov komentar je všečkalo več kot 28.000 ljudi. Vergara se je pred kratkim ločila od igralca Joeja Manganiella. "Sprejela sva težko odločitev, da se ločiva. Kot dve osebi, ki se zelo ljubiva in skrbiva drug za drugega, prijazno prosiva za spoštovanje najine zasebnosti v tem trenutku, ko greva skozi to novo fazo najinega življenja," sta v skupni izjavi na družbenem omrežju julija sporočila zvezdnika.