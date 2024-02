Sofia Vergara v mladosti izgubila brata: Odločil se je napačno, umorili so ga

Sofia Vergara trenutno blesti v vlogi Griselde Blanco , zloglasne vodje kolumbijskega mamilarskega kartela, omenjena vloga kraljice mamil pa jo je spomnila tudi na njeno odraščanje v Kolumbiji. "Na žalost so bile v Kolumbiji takrat povsod lovke trgovine z mamili," je dejala v intervjuju za The New York Times .

Obenem je ponovno obudila tudi spomine na družinsko tragedijo, ki je bila prav tako povezana z mamili in s smrtjo njenega brata. "Ne morem vam reči, da so bili vsi preprodajalci mamil, ker to ni res. Toda če vprašate arhitekta, kdo je kupoval stanovanja? Če vprašate prodajalca avtomobilov, kdo je kupoval avtomobile? Narkomani. Vedel si, kdo so preprodajalci mamil. Vsega so se dotaknili," je razkrila in nadaljevala: "Moj brat je bil prijeten fant. Toda odločil se je napačno in za to žal tudi plačal. Vsi smo plačali."