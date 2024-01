Sofia Vergara: Velike prsi so bile moj potni list v svet zabave

Sofia Vergara je ponosna na svoje telo, ki je še danes za veliko moških eno najlepših teles v svetu zabavne industrije. Zvezdnica je pri svojih 51. letih videti odlično, prav svojemu videzu pa se lahko zahvali, da je danes še vedno prepoznavna in uspešna. "Moje velike prsi in telo sta bila moj potni list v svet zabave, ko sem bila stara 20 let," je povedala za tuje medije in dodala: "Bilo bi absurdno, da bi to zanikala ali da bi se zaradi tega počutila slabo."

Priljubljena igralka je svojo kariero začela kot model, nato pa nadaljevala v svet igralstva. "Začela sem kot manekenka, danes pa imam 51 let in sem še vedno tukaj," je ponosna na svoj uspeh, obenem pa je priznala, da je v svoji karieri morala tudi veliko tvegati. "Ne delam možganskih operacij, to je le zabava, in najslabše, kar se mi lahko zgodi, je, da mi rečejo, da sem grda ali da se ne znam obnašati. To lahko prenesem," je povedala in dodala, da se ni ves čas zanašala samo na svoj lep videz. "So lepše in mlajše ženske, ki imajo večje oprsje in lepše telo kot jaz, ampak jaz sem še vedno tukaj, ker sem pokazala, da zmorem," je poudarila in dodala, da če ljudje v njej vidijo samo oprsje, to ni njen problem.