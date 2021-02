Sofia Vergara zmagovalka sodne bitke glede zamrznjenih zarodkov

Sofia Vergara in nekdanji zaročenec Nick Loeb sta pol dolgih letih zaključila sodno bitko glede pravic do zamrznjenih zarodkov. Par se je namreč v času, ki ga je preživel skupaj, podal na pot zunajtelesne oploditve, otroka pa bi donosila nadomestna mati. Po prvem neuspelem poskusu sta se pred tem, ko naj bi postopek stekel drugič, odločala glede na direktivo o "hrambi in razpolaganju z materialom, ki vključuje tudi zamrznjene zarodke."