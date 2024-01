Sofia Vergara znova samska: Ni še pripravljena na resno zvezo

Sofia Vergara je znova samska. Priljubljena igralka se je razšla s kirurgom Justinom Salimanom , s katerim so jo videvali od oktobra lani. Skupaj sta se pojavila na praznovanju rojstnega dne Kim Kardashian , tuji mediji pa so zdravniku zaradi njegovih sivih las nadeli vzdevek 'srebrni lisjak'.

51-letnici po poročanju tujih medijev trenutno ni do resne zveze, Saliman pa naj bi si z njo želel ustvariti prihodnost. "Med Justinom in Sofio je še vedno tista iskrica, vendar ona bolj uživa v samskem življenju, noče se ustaliti z nikomer, čeprav je med njima ta neverjetna kemija," je za Daily Mail povedal vir blizu igralki.

"Morda bosta spet imela nekaj zmenkov in večerij, vendar nista več uradno par – na Justinovo veliko žalost. Začelo se je nekaj čudovitega in seksi, vendar je to Sofio odbijalo, Justin pa je želel malo več. Še vedno se pogovarjata in on se jo trudi dobiti nazaj," je še dodal vir, nekoč zaljubljeni par pa so nazadnje skupaj opazili 20. decembra 2023 na večerji v eni od restavracij v Malibuju. Tudi vstopa v novo leto naj ne bi dočakala skupaj, saj je bila igralka s prijateljicami.