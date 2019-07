Sofia z izbrancem na romantičnih počitnicah pri naših sosedih

Sofia Vergarain Joe Manganiellože več kot teden dni uživata na počitnicah v Italiji. Parček je obiskal nekaj najlepših kotičkov italijanske obale, sodeč po objavljenih fotografijah na družbenih omrežjih, pa je zelo užival.

Zakonca sta se med drugim ustavila na otoku Capri, kjer sta obiskala priljubljeno slaščičarno Gelateria Buonocore.

''Čakala sta v vrsti. Tako kot ostali. Oba sta bila zelo sproščena in nista bila videti niti malo neučakana. Mimoidoči so ju takoj prepoznali. Vsi so bili enotnega mnenja, da je Sofia v živo zelo lepa,'' je vir povedal za Page Six.