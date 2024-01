Sofio Vergara za vlogo naučili, kako uživati mamila: 'Sijajna izkušnja'

"Ničesar nisem vedela. Naučil me je kaditi. Naučil me je jemati kokain. Naučil me je veliko," je povedala Sofia, nakar je voditelj planil v smeh, prav tako občinstvo v studiu. "Neverjetno, stara sem 51 let in ne znam prižgati cigarete. Nikoli nisem uživala kokaina. Bila je super izkušnja," je dodala igralka.

Griseldo Blanco so imenovali 'kraljica kokaina', poznana pa je bila po trgovanju s kokainom na območju New Yorka in Miamija, tisti, ki so imeli priložnost sodelovati z njo, pa trdijo, da je bila bolj hladna in brezobzirna kot Pablo Escobar. Nekateri verjamejo, da je bila vpletena v več kot 200 umorov. Več let je bila v zaporu, leta 2004 pa so jo izpustili in izgnali v Kolumbijo. Leta 2012 je Blanco v Medellinu ubil moški na motorju, ko je zapuščala mesnico.