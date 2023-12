Sofio Vergara zaradi neplačanega dela toži izvajalec prenove njenega dvorca

Zvezdnica serije Moderna družina , Sofia Vergara , se bo morala soočiti s pritožbo, ki je bila vložena 27. novembra, v njej pa podjetje Reside Custom Homes (RCH) navaja, da 51-letnica ni plačala dveh računov, ki so ji jih izstavili marca in julija 2023 za opravljena prenovitvena dela na njenem dvorcu. Zvezdnica, sodeč po sodnih dokumentih, podjetju dolguje natančno 1.576.203,63 evra, obtožujejo pa jo še kršitve pogodbe, goljufije in namernega poseganja v pogodbena razmerja.

Izvajalec gradbenih del v tožbi kot lastnika posestva poleg igralke navaja še izvršnega direktorja in ustanovitelja podjetja Latin World Entertainment Luisa Balaguerja , izvajalce del za prenovo pa je najela zvezdnica aprila 2022. RCH pa trdi še, da so bila dela dokončala do decembra 2022, kot je bilo sprva načrtovano.

RCH dodaja, da se zvezdnica ni nikoli pritožila glede kakovosti dela, čeprav je sproti prihajala in preverjala opravljeno delo. Na posestvo naj bi se preselila marca 2023. "Približno sedem mesecev pozneje in šele po tem, ko je RCH zabeležil zastavno pravico na nepremičnini, sta se lastnik in Vergara prvič pritožila," navajajo v tožbi zoper Vergaro in Balaguerja. Podjetje v tožbi navaja še, da so so z njihovimi delavci in podizvajalci na gradbišču grdo ravnali.

"V času trajanja dela RCH na nepremičnini je imela Vergara agresivne izbruhe in med drugim poniževala, zasmehovala, nadlegovala in skušala ustrahovati zaposlene, predstavnike in podizvajalce RCH," pravijo v tožbi in dodajajo: "Vergarini izbruhi so postali tako pogosti in hudi, da je RCH težko obdržal podizvajalce, ki so bili pripravljeni nadaljevati delo na projektu." Trdijo, da so morali pogosto prepričevati delavce, naj "ne dajo odpovedi" zaradi tega, kar opisujejo kot "prodorno, žaljivo in sovražno vedenje".

Igralka je novembra za People dejala, da je bilo njeno leto zelo zanimivo in dolgo: "To leto sem se ločila in stavka SAG se je zelo zavlekla." Čeprav priznava, da je bilo tako zanjo osebno kot za celotno zabavno industrijo kar nekaj ovir, verjame, da jo čaka svetlejša prihodnost. "Vse ni tako slabo," je nadaljevala Vergara. "Mislim, da se vse stvari rešujejo, vse bo v redu in zelo sem navdušena nad naslednjim letom," je še dodala.