Soigralci in soproga z ganljivim poklonom Messiju

Lionel Messi je včeraj dopolnil 39 let. Rojstnodnevne čestitke je nogometni velikan prejemal z vseh koncev sveta, nanj pa seveda nista pozabila niti njegova družina in soigralci. "Vse najboljše, ljubezen mojega življenja. Naj boš danes in vedno zelo srečen. Mi že imamo vse, kar potrebujemo, ker imamo tebe. Ljubim te neskončno," je galeriji skupnih fotografij pripisala njegova soproga Antonella Roccuzzo .

Člani argentinske reprezentance, s katero se Messi trenutno bori na svetovnem prvenstvu, pa so ga presenetili s prav posebnimi majicami, ki so si jih nadeli njemu v čast. Posnetek presenečenja je nogometaš delil na Instagramu in mu pripisal: "Hvala moji državi in vsemu svetu za toliko voščil. Vsako leto se presežete in me vedno bolj ganete. Hvala moji družini in prijateljem, ki so vedno ob meni. In hvala mojim soigralcem za to tako posebno darilo. Ogromno veselje je živeti vse to in to deliti z vami. Nekaj lepega je iti tekmovat proti komurkoli, ko vem, da vas imam ob sebi. Hvala, velik objem!"