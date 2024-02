Soigralec Meghan Markle razkril, da je na njeni poroki s Harryjem smrdelo

Igralec Rick Hoffman , ki je z Meghan Markle zaigral v seriji Nepremagljivi dvojec , je v nedavnem intervjuju razkril, da ga je na kraljevi poroki leta 2018 zmotil neprijeten vonj, ki je vladal v cerkvi. Kmalu po zgodovinskem dogodku so na družbenih omrežjih zaokrožile fotografije 53-letnika, ki z obrazno mimiko sporoča, da mu nekaj ni všeč, ta pa je sedaj razkril, da je bil za to, da je postal meme, kriv neprijeten vonj, ki se je širil po cerkvi.

"Če v internetni brskalnik vpišete moje ime, boste med zadetki dobili mojo fotografijo s tistim groznim izrazom," je na valentinovo povedal v podkastu Chicks in the Office in dodal, da je poskušal skrivati svoje občutke, saj je šlo za zgodovinski dogodek, a so bile povsod kamere, ki so ujele njegov izraz.

"Ko se je vse skupaj odvijalo, sem nenadoma zavohal nekaj groznega in smrdljivega," se je spominjal in dodal, da je zelo občutljiv na vonje, smrad pa je skušal prekriti tako, da si je z roko zakril nos, prej pa jo je namazal s kremo, ki je imela prijeten vonj po kokosu in vaniliji. "Skušal sem ga zakriti," je povedal, nato pa vprašal: "Kako naj pobegnem temu smešnemu izrazu?"