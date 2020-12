Soigralka nehote razkrila: Kristen Stewart se je okužila na snemanju filma

Kristen Stewart se je z novim koronavirusom okužila na snemanju filma Happiest Season , ki so ga ponudniki spletnih vsebin gledalcem predstavili ob koncu letošnjega novembra. Izdelek režiserke Clee DuVall je celovečerec z božično tematiko, ki je na nek način tudi avtobiografskega značaja, pripoveduje pa zgodbo o dekletu, ki želi staršem razkriti svojo istospolno usmerjenost, ne da bi pri tem uničilo družinsko praznično vzdušje.

V nedavnem intervjuju je Aubrey Plaza , ki je v filmu prevzela vlogo Riley, povedala, da je bil novi koronavirus prisoten tudi na snemalnem setu, med ekipo ustvarjalcev filma, ki je bil posnet februarja letos. ''Ja, tik pred časom, ko je bila razglašena pandemija, smo se z virusom srečali tudi na prizorišču snemanja. Zbolela je tudi Kristen Stewart,'' je po nesreči izdala 36-letna igralka in se kasneje hitro popravila z besedami: ''Vendar za to nismo vedeli takoj!'' Uvidela je namreč, da je izdala informacijo, ki jo je Stewartova pred javnostjo skrivala kar devet mesecev.

Dejala je tudi, da je v tistem času zbolelo mnogo sodelujočih pri filmu, vendar v tistem času to zanje ni pomenilo nič skrb vzbujajočega. ''Bilo je v zadnjem tednu februarja, ko so se ljudje pričeli pogovarjati o bolezni z imenom covid-19, vendar je bilo pri nas vse bolj v šaljivem duhu. Smejali smo se, nihče ni razumel, kako resno je. Veliko ljudi, ki so bili prisotni na snemanju, je zbolelo. Na srečo pa jaz nisem bila ena od njih,''je opisala februarsko situacijo.