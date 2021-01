Soigralka Toma Cruisa podpira igralca pri ukrepih: Pomembno je ostati varen

Plavolasa igralkaVanessa Kirby se je postavila na stranToma Cruisa, potem, ko je decembra veliko ljudi izrazilo mnenje o njegovem rjovenju na sodelavce na snemanju zadnjega nadaljevanja franšize Misija: Nemogoče. Mnogi so ga označili za tirana, nekateri pa so se z njim in njegovimi protikoronskimi ukrepi na snemanju strinjali. Med slednjimi je tudi Vanessa, ki je zdaj o tem tudi spregovorila: "Mislim, da je pomembno, da sporočamo, da je treba ostati varen."

Vanessa je s Tomom sodelovala pri filmu Misija: Nemogoče–Izpad, je pa na snemanju zadnjega filma trenutno njena sestra, ki tam dela kot asistentka režiserja. "To, da sem videla sestro vsak dan delati v času, ko so bile vse ostale produkcije zaustavljene, je bilo zelo navdihujoče. To, da je delala, me je navdajalo z upanjem," je za televizijo Extra povedala 32-letnica.

Vanessa se bo na prizorišče snemanja nove 'Misije' vrnila konec januarja. "Mislim, da bom v kratkem začela s snemanjem. Zelo se že veselim. Kaskaderske točke bodo v tem filmu še bolj nore. Čaka me veliko snemanja in zelo sem vesela, da se je ekipa ponovno združila in da spet snemamo."